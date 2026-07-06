Batman'da caminin çatısında korkutan yangın
Batman'ın Hasankeyf ilçesi Urganlı köyünde bir caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Batman'ın Hasankeyf ilçesi Urganlı köyünde caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hasankeyf ilçesine bağlı Urganlı köyünde bulunan caminin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hasankeyf ve Batman'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, maddi hasarın oluştuğu camideki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı