Hasan ve Şeyma cinayetinde katil zanlılarının ifadeleri kan dondurdu

Kırşehir'de kaybolduktan sonra öldürüldükleri belirlenen Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir cinayetinde katil zanlılarının ifadeleri kan dondurdu. Sanıklar Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, cinayet konusunda birbirini suçlarken yaşanan olayı soğuk kanlılıkla anlatması ise dikkatlerden kaçmadı. Mahkeme heyeti davayı ertelerken, öldürülen Hasan Aydoğan'ın 12 yaşındaki küçük kız kardeşi Rabia Aydoğan hakimden idam isteyerek ağabeyinin katilinin cezalandırılmasını istedi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, SEBGİS üzerinden bulundukları cezaevinden bağlandı. Sanık savunmalarını alan mahkeme heyeti işlenen cinayetin ayrıntılarını dinledi. Sanıklar Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, mahkeme de işlenen cinayetle ilgili birlerini suçladı. Sanık Şefik Ekici, savunmasında cinayeti arkadaşı Sami Aydoğan'ın işlediğine dair ses kaydı aldığını iddia etti. Ekici, "Arkadaşım Sami Aydoğan, Şeyma ve Hasan adlı gençlerin yanına giderek kendisini polis olarak tanıtıp otomobilden 2 genci de silah zoruyla indirdi. İkisini de bulunduğumuz araca bindirerek kelepçeledi. Daha sonra Kortullu köy yoluna sürerek ıssız bir alanda Şeyma ile konuşmak için bizi araçtan indirdi. Ben maktul Hasan ile dışarıda bekledim. 5-6 dakika sonra otomobilden inerek önce Şeyma'yı sonra da Hasan'ı silahla öldürdü. Sonra onun silahla korkutmasıyla birlikte cesetleri aracın bagajında götürerek Kızılırmak kıyısına gelerek nehre attık. Otomobil içinde Hasan ve Şeyma'ya Sami kelepçe takarak bekletti. Olaydan sonra arkadaşım Sami ile buluştuk. Bir parkta konuşmalarımızı ses kaydına aldım ve ses kaydını emniyete teslim ettim" dedi.

Olayı ağrı kesici hap etkisi ile hatırlamıyormuş

Kırşehir'de işlenen cinayetin ayrıntılarını anlatan sanık Sami Aydoğan ise suçlamayı kabul etmeyerek cinayeti arkadaşı Şefik Ekici'nin işlediğini iddia etti. Aydoğan, "Olay günü nöbetten çıkmıştım başım ağrıyordu. Arkadaşım Şefik Ekici'den ağrı kesici olarak bildiğim hap aldım, sonrasında ise yaşananları net olarak hatırlamıyorum. Arkadaşım Şefik'i sürekli hocalara götürüyordum, akli dengesi yerinde değildi. Ağbayır adlı mevkiye gittik. Orada Şefik, çocukların bulunduğu otomobil yanında bizim aracımızı durdurdu. Otomobilden inerek kendisini çocuklara polis olarak tanıtıp kendi aracımıza aldık. Sonra da benim bilmediğim köy yoluna girdik. Şefik çocukları araçtan indirip önce Şeyma'yı sonra Hasan'ı öldürdükten sonra ben akan kanı görüp yere yığıldım ve kusmaya başladım. Onun silah zoruyla birlikte cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık. Şefik Ekici'nin anlattığı gibi ses kaydı var ise çözümlenmesini istiyorum. Birlikte dinleyelim" şeklinde konuştu.

Belediye ihmalini avukat gündeme getirdi

Aydoğan ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, sanıkların suçu ortak işlediklerine kanaat ettiklerini fakat Kırşehir Belediyesindeki güvenlik görevlilerinin olaydan 9 gün önce işlenen mazot hırsızlığı olayına karışmalarına rağmen belediyenin işlem yapmamış olmasını sonrasında da cinayetin işlenmesini gündeme getirdi. Belediye görevlilerinin sanıklar haklarında işlem yapılmaması sonrası cinayet olayının gerçekleştiğini belediyenin ise cinayet işlendikten 3 gün sonra mazot hırsızlığı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen avukat Alan, belediye hakkında da yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Mahkeme heyetinin duruşmayı 20 Aralık 2022 tarihine ertelemesinin ardından, Aydoğan ve Demir ailesi bireyleri, sanık Şefik Ekici'nin avukatı Cemil Cahit Pişkin'e sanık hakkındaki savunması nedeniyle tepki gösterdi. Mahkemeyi takip eden Hasan Aydoğan'ın 12 yaşındaki küçük kız kardeşi Rabia Aydoğan Ağır Ceza Reisinden idam isteyerek ağabeyinin katilinin cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Ekici ve Aydoğan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli cinsel saldırı, canavarca hislerle adam öldürme' suçlarından yargılanıyor. Mahkeme Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, Kırşehir'de 25 Mart 2022'de yaşandı. Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'den (18) haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedeni olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde bulundu. Hasan Aydoğan'ın cesedi ise kız arkadaşıyla birlikte öldürüldükten 77 gün sonra Kızılırmak'ta bulunmuştu. - KIRŞEHİR