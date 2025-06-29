Hasan Dağı'nda Kaybolan Kızılay Başkanı ve 3 Kişi İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı

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Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay ve 3 kişi, Aksaray'da Hasan Dağı'nda düşerek yaralandı ve kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hasan Dağı'nda düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu

Hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray'a gelen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay tırmanışa geçtiği Hasan Dağı'nda kayalardan düşerek yaralandı. Beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yapan Fahri Balcı ve 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi dağ da yolu da kaybedince mahsur kaldı. Askeri helikopter ile havadan, AFAD ve UMKE ekipleri de dağa tırmanışa geçerek arama kurtarma çalışması yapılıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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