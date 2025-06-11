Harran Ovasında 40 Dönüm Buğday Tarlası Yandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hasat zamanı gelen bir buğday tarlasında çıkan yangında 40 dönüm arazi küle döndü. Yangının elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle çıktığı iddia ediliyor. Mahalleli ile birlikte itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Harran Ovasında 40 dönüm ekili arazi yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hasat zamanı gelen buğday tarlasında çıkan yangında 40 dönümlük alan küle döndü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Gögeç Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangının fark eden mahalleli kazma, kürek ve traktörlerle bölgeye gitti. Alevlerin arasına dalan vatandaşlar, yayılıp diğer tarlalara sıçramaması için büyük çaba harcadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yayınlan yangında 50 dönümlük buğday tarlasının 40 dönümü tamamen küle döndü.
Yangını kontrol altına alan ekipler, kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.