Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor. Olayda 1 kişi kurtarılırken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu. 27 personel, kaybolan sürücü Halil Gündüz'ü bulmak için kanal içinde ve dışında arama yapıyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Aralık 2025'te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olayda 1 kişi kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu. Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları 4'üncü gününde, günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu 27 personel kanal içerisinde arama çalışması yapıyor. Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürütüyor. Yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılan çalışmalarda toplam 136 kişi görev yapıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
