Harkov'a Düzenlenen Saldırıda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 1 çocuk dahil toplam 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Harkov Bölge Valisi, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını sürdürürken, Rusya bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece saatlerinde Harkov kentine İHA ve balistik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yetkililer, saldırılarda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Synehubov, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği konusunda uyardı. - HARKOV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Dizi oyuncusu devrilen ağacın altında kaldı! Ölüm kalım savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.