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Haraç alamadığı otelleri taradı, kıyafet değiştirip metrobüsle kaçtı

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Avcılar'da 17 yaşındaki bir şahıs kendisine haraç vermeyen iki oteli sabaha karşı otomatik tüfekle taradı. Olay yerinden koşarak kaçan saldırgan bir binada üzerini değiştirdikten sonra metrobüse bindi. Zanlı gizlendiği evde yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde bir şahıs iddiaya göre; aynı sokak üzerinde karşılıklı olarak bulunan 2 otelden haraç istedi. Olumsuz yanıt alan şüpheli saat 04.00'te iki otele de tabancayla ateş açtı. Şüpheli şahıs daha sonra koşarak kaçtı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİP METROBÜSE BİNDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganın tek kişi olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakındaki bir binaya girip üstünü değiştirip çıktığını belirlendi. Saldırganın çıktığı binanın merdiven boşluğunda kullanılmış kıyafet ve içerisinde saldırıda kullanılan silah bulundu. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra hemen yakındaki Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağına giderek metrobüsle kaçtığı tespit edildi.

17 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI

Yapılan incelemede saldırıda kullanılan silahın "Uzi" olarak bilinen otomatik tüfek olduğu belirlendi. Asayiş Büro dedektifleri parmak izleri ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden kimliğini belirledikleri 17 yaşındaki E.Y.'nin gizlendiği evi de tespit ederek yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haraç alamadığı otelleri taradı, kıyafet değiştirip metrobüsle kaçtı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalihmir:

17 yaşındaki çocuk o silahı nereden buldu kim verdi o silahı o çocuğa bunlar iyice azıttı

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