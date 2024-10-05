Hapisteki Mahkum Hastanede Hayatını Kaybetti

Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan 1 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri (45), cezaevinin koridorunda bilinci kapalı bir şekilde yerde yatarken bulundu. Cezaevi yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verildi ve Savaşeri ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen, Savaşeri hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Savaşeri'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Bu amaçla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Daha sonra İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR