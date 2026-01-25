Haberler

Hapis cezasıyla aranan şahıs Efeler'de yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, fuhuşa teşvik suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan S.S. isimli kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hapis cezasıyla aranan 1 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.S. (39) isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
