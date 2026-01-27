Haberler

Erzin'de hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Erzin'de hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basit yaralama ve hırsızlık suçlarından 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.B.C.Ş.'yi Erzin'de tutukladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Erzin'de yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, basit yaralama suçundan 2 yıl 1 ay 15 gün, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan ise 2 yıl 4 ay olmak üzere, toplamda 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.C.Ş., Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi

Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası