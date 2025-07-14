Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Hatay'da Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan ve hakkında 4 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası bulunan A.Ç. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY