Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Hatay'da Yakalandı

Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Hatay'da Yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan ve hakkında 4 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası bulunan A.Ç. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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