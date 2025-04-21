Hapis Cezası Bulunan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da Jandarma, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakalayarak tutukladı. Şahıs, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesinde, hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, Emirdağ ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa