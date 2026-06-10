Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde jandarma ekiplerince üç ayrı adreste gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hanönü ilçesinde tespiti yapılan üç ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, A.G. ve U.D. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı