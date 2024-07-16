Hanönü'nde Ruhsatsız Tabanca ile Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ruhsatsız tabanca ile rastgele havaya ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, çevreyolu mevkiinden silah sesi geldiği yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rastgele havaya ateş açan şahsın bulunduğu aracın plakasını tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde yakalanan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör içinde 15 adet, kutu içinde de 85 adet olmak üzere toplam 100 adet fişek ele geçirildi. Çevreyolu mevkiinde yapılan incelemede ise 23 adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU