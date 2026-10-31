Hanönü'de mantardan zehirlenme şüphesiyle 5 kişi, 4'ü aynı aileden, tedaviye alındı

Hanönü'de mantardan zehirlenme şüphesiyle 5 kişi, 4'ü aynı aileden, tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormandan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 4'ü aynı aileden olan kişilerin mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormandan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde 4'ü aynı aileden olan 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı