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Hanönü'de mantardan zehirlenme şüphesiyle 5 kişi, 4'ü aynı aileden, tedaviye alındı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormandan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 4'ü aynı aileden olan kişilerin mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormandan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde 4'ü aynı aileden olan 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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