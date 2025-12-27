Hannover Havalimanı'nda dron tehlikesi nedeniyle uçuşlar aksadı

Almanya'nın kuzeyindeki Hannover Havalimanı üzerinde dün akşam çok sayıda kimliği belirlenemeyen dron tespit edilmesi nedeniyle yerel saat ile 21.47'den 00.16'ya kadar uçuş yapılamadığı ve Hannover inişli 7 uçuşun diğer havalimanlarına yönlendirildiği açıklandı.

Almanya'da son dönemde giderek artan kimliği belirlenemeyen dronların tespit edilmesi paniğe neden olmaya devam ediyor. Dün akşam Hannover Havalimanı'nda bir kez dron tehlikesi yaşandı. Alman basınına açıklamalarda bulunan bir Hannover Havalimanı yetkilisi, havalimanı üzerinde birden fazla dron tespit edildiğini ve yerel saat ile 21.47'den 00.16'ya kadar uçuşların yapılamadığı bildirdi. Açıklamaya göre dron tehdidi nedeniyle Hannover inişli 7 uçuş Paderborn, Bremen, Düsseldorf ve Frankfurt dahil olmak üzere diğer havaalanlarına yönlendirildi. Bu uçuşların Hannover Havalimanı'na varamaması bu sabah gerçekleşmesi beklenen uçuşları da olumsuz etkileyerek Frankfurt ve Paris'e gidecek 2 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Alman medyasında yer alan haberlere göre ilk şüpheli dron uçuşu, havalimanının kuzey pistinin yaklaşık 80 metre üstünde gerçekleşti. Ardından havalimanının güney pisti üzerinde 3 dron daha tespit edildi. Söz konusu dronların çıplak gözle fark edilebilecek şekilde uçtuğu iddia edildi. Hannover Havalimanı'nın bir süre uçuşlara kapatılmasına neden olan dronların türü ve pilotlarına ilişkin henüz açıklama yapılmazken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Almanya'da dron tehditleri

Almanya'da son dönemde ülke genelinde casusluk ve sabotaj amaçlı uçuş gerçekleştirdiği değerlendirilen çok sayıda yasa dışı dron tespit edildi. Hannover Havalimanı'nda geçtiğimiz ay yeniden kimliği belirlenemeyen dronlar tespit edilmiş, 45 dakika boyunca süren tehlike durumunda uçuşlar aksamıştı. Ekim ayında ise Münih Havalimanı'nda 2 gün ardı ardına görülen dronlar nedeniyle uçuşlar iptal edilmişti. Ayrıca başka havalimanları, askeri tesisler, demiryolları ile enerji tesisleri başta olmak üzere kritik altyapı unsurları üzerinde de çok sayıda dron tespit edildiği açıklanmıştı.

Bunun üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı, artan casusluk ve sabotaj tehdidiyle daha kapsamlı mücadele amacıyla dron savunması için eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak dron savunma merkezini açmıştı. Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) de kendi bünyesinde dronlarla mücadele birliği kurulacağını duyurmuştu. - HANNOVER