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Sahte kürtaj çetesi çökertildi! Doktor tutuklandı

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Silopi'de Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında sahte işlemler uyguladığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelinin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kadın Doğum Uzmanı İ.B. (58) tutuklandı. Silopi'te Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı.

ŞÜPHELİLERİN HASTALARA VERDİĞİ FETÜSLERİN DNA EŞLEŞMESİ YAPILAMADI

Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı. Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Sahte kürtaj çetesi çökertildi! Doktor tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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