Hamburger severler dikkat! İçinden çıkan şoke etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini günlük olarak yayımlamaya devam ederken; son listede hamburger sevenleri şoke edecek bilgiler yer aldı.

AT VE EŞEK ETİ KULLANILMIŞ

Söz konusu listeye göre Mersin'deki "Caps Burger Bistro" adlı işletmenin hamburger köfteleri at ve eşek etinden yapıldı.

Ayrıca, "Samet Efe" markalı bitkisel karışım yağında da gıdalarda kullanılmasına izin verilmeyen zararlı bir boya tespit edildiği de listede belirtildi.

Listede Manyas Mim Süt markalı tereyağında, tereyağına süt dışındaki yağların karıştırıldığı da belirlendi.

HER GÜN YAYINLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları ve ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlık firma ve ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinden duyuruyor.