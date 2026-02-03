Haberler

Almanya'da savaş gemilerine yönelik sabotaja 2 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Hamburg limanında, donanmaya ait savaş gemilerine sabotaj düzenledikleri şüphesiyle 37 yaşındaki Rumen ve 54 yaşındaki Yunan tersane işçileri gözaltına alındı. Sabotaj eylemleri, ulusal güvenliği tehdit ediyor.

Almanya'daki Hamburg limanında donanmaya ait savaş gemilerine yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri şüphesiyle Rumen ve Yunan 2 tersane işçisi gözaltına alındı.

Almanya Federal Başsavcılığı ve Hamburg Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Hamburg limanında 2025 yılında Alman donanmasına ait savaş gemilerine yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri şüphesiyle 37 yaşındaki bir Rumen ile 54 yaşındaki Yunan tersane işçisinin gözaltına alındığı bildirildi. İşçilerin limanda demirli olan ve Alman donanmasına teslim edilmeyi bekleyen savaş gemilerini çalışamaz hale getirmek için bazen tek başlarına, bazen birlikte hareket ettikleri belirtildi. İki işçi, gemilerin motor bloğuna 20 kilogramdan fazla aşındırıcı çakıl dökmek, içilebilir su boru hatlarını delmek, yakıt deposu kapaklarını çıkarmak ve geminin elektronik aksamındaki güvenlik anahtarlarını devre dışı bırakmakla suçlandı. Sabotaj eylemlerini Almanya'nın güvenliğini ve birliklerin muharebeye hazır olmalarını tehlikeye attığı vurgulandı. İşçileri kimin yönlendirdiği sorusuna odaklanıldığı kaydedildi. Hamburg kentinin yanı sıra Romanya ve Yunanistan'da şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldığı, operasyonun uluslararası iş birliği içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde soruşturmanın odağında Alman donanmasına ait "Emden" adlı savaş gemisinin olduğu belirtildi. "Blohm&Voss" tersanesi tarafından inşa edilen geminin teslim edilmek üzere limanda beklediği sırada sabotaja maruz kaldığı ifade edildi. - HAMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Kupada fırtına estiriyorlar: 3'te 3