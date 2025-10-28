Hamas, İsrailli Esirin Cesedinin Teslimini Erteledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle daha önce teslim edileceğini açıkladığı İsrailli esirin cesedinin teslimini erteledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesinin ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi.

Kassam Tugayları, daha önce gün içerisinde ulaşılan ve akşam saatlerinde teslim edileceğini açıkladığı İsrailli esirin cesedinin teslimini ertelendiklerini bildirerek, İsrail'in herhangi bir saldırısının, cesetleri aramaya yönelik çalışmaları aksatacağı uyarısında bulundu.

Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'ta bir başka esirin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Son esir cenazesi daha önce bulunan bir esire ait çıktı

İsrail, dün Hamas tarafından teslim edilen cesedin Aralık 2023'te İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde cansız bedenine ulaşılan İsrailli esir Ofir Tzarfati'ye ait olduğunu bildirdi. İsrail, Hamas'ı kendisini esir cesetlerinin iadesi konusunda oyaladığını iddia etti.

Öte yandan Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 16 esir cesedini İsrail'e teslim etti. - GAZZE ŞERİDİ