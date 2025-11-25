Haberler

Hamas, İsrail'e Bir Esirin Cesedini Daha Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda hayatını kaybeden 1 esirin cesedini İsrail'e teslim etti. Bu, toplamda 26 esir cesedinin teslim edilmesi anlamına geliyor.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 1 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen 1 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, Kızıl Haç aracılığıyla cesedi Gazze Şeridi'nde teslim aldı. İsrail topraklarına sevk edilecek olan ceset, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 26 esirin cesedini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi'nde 2 esirin cesedinin kaldığı tahmin ediliyor. - GAZZE ŞERİDİ

