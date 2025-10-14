Hamas, 4 İsrailli Esirin Naaşını İsrail'e Teslim Etti

Haberler

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Cenazelerin teslim alınmasının ardından, daha fazla esirin naaşı bekleniyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin daha naaşını teslim aldı.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin daha naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Cenazeler, Kızılhaç tarafından Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından teslim alındı. Naaşlar, incelemenin ardından İsrail'e sevk edilecek. Esirlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Hamas'ın yarın 4 İsrailli esirin daha cenazesini teslim etmesi bekleniyor.

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas'ın teslim ettiği cenaze sayısı 8'e yükseldi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
