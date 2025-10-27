Hamas, 1 İsrailli Esirin Cenazesini Daha Teslim Edecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 İsrailli esirin daha cenazesinin akşam saatlerinde İsrail'e teslim edileceğini açıkladı.

Hamas, ekipman yetersizliğine rağmen İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşmak için çalışmalara devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 İsrailli esirin daha cenazesinin yerel saatle 21.00'de İsrail'e teslim edileceğini açıkladı.

İsrail basını, cenazenin Gazze Şehri'nin Tuffah Mahallesi'ndeki arama çalışmaları sırasında bulunduğunu belirtti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 13'ünün cenazesini İsrail'e teslim etti. - GAZZE ŞERİDİ