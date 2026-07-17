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Haluk Levent ile yardımcısının bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı

Haluk Levent ile yardımcısının bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent ve yardımcısı Alper Çelik arasında geçen bahis içerikli mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajlarda, Levent'in aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL'lik kupon oynadığı ve tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırdığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent ve yardımcısı Alper Çelik arasında geçen bahis içerikli mesajları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Yapılan incelemeler kapsamında, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Haluk Levent ve bugün yakalanarak tutuklanan yardımcısı Alper Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı.

Aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL'lik kupon oynadığı görüldü

Edinilen mesajlaşma görüntülerinde Alper Çelik ve Haluk Levent arasında birden fazla bahis içerikleri tespit edilirken, Haluk Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırması dikkat çekti. Öte yandan, aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL'lik kupon oynadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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