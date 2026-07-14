Haberler

Haluk Levent'in ifadesi alınmaya başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent'in Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade verme işlemi başladı. Soruşturma kapsamında toplam 37 kişi gözaltına alınırken, 4 şirkete de el konuldu.

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesi alınmaya başlandı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, hakkındaki iddialar üzerine 37 kişi ile birlikte gözaltında bulunan sanatçı Haluk Levent'in Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade verme işlemi başladı.

Levent'in başında bulunduğu derneğe yönelik soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 23 zanlının haricinde bugün yapılan yeni operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınmıştı. Yeni operasyonda ayrıca 4 şirkete de el konulduğu öne sürülen soruşturmada, Pazar gününden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Haluk Levent'in, hakkındaki iddialara nasıl cevap vereceği merak ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan'dan canlı yayında olay sözler
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim