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Haluk Levent İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği belirlenen Haluk Levent, Bursa Otobanı'nda İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Levent, Bursa'da yapılan sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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