Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu - Haberler

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Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ahırın çökmesi sonucu 1 inek telef oldu.

HALKAPINAR, KONYA (İHA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ahırın çökmesi sonucu 1 inek telef oldu.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Körlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağışlar nedeniyle çöken bir ahırda bulunan 10 inekten 1'i telef oldu. Göçük altında kalan hayvanlar Halkapınar Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kurtarıldı. Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da, olay yerine giderek yerinde incelemelerde bulundu ve kurtarma çalışmalarını takip etti. Başkan Bakkal, ahır sahibine geçmiş olsun temennisinde bulundu. - KONYA

Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkapınar, Konya, Ahır, İnek, 3. Sayfa, Haberler

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