Halk Oyunu Gösterisinde Dansçı Sakatlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde halk oyunu gösterisi sırasında dansçı Selahattin Kanar, ters hareket yaparak sol ayak çapraz bağlarını kopardı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kanar'ın tedavisi devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde halk oyunu gösterisi sırasında ters hareket yapan dansçının sol ayak çapraz bağları koptu. Sakatlıkla biten halk oyunu gösterisi sonrası hastaneye kaldırılan dansçının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Nizip ilçesi Kültür Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması' öncesi dans topluluğu gösteri yaparken ekipte yer alan dansçılardan Selahattin Kanar, ters hareket sonrası kendisini yere attı. Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Kanar, bulunduğu yerden kalkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptuğu belirlendi.

Kanar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken o anlar ise halk oyunları gösterisini çeken kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kanar'ın kendisini yere bırakmasının ardından ekip arkadaşlarının ve eşi Zehra Kanar'ın hemen yardıma koşması ile panik anları ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
