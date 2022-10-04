Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı...O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı.

Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı...O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş halk otobüsünün altında kalınca, vatandaşı çevredekiler otobüsü kaldırarak kurtardı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta meydana geldi.

Yaya geçidini kullanmadan orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki I.O. dengesini kaybederek yere düştü. O sırada, durağa yanaşmak isteyen 46 H 0204 plakalı halk otobüsünün altında kalan vatandaş yaralandı.

Otobüsün tekerinin altında kalan yaşlı vatandaş bir müddet kurtarılmayı bekledi. Bölgede bulunan vatandaşlardan biri bağırması üzerine otobüs onlarca vatandaş tarafından kaldırılarak yaralı vatandaşı kurtardı.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title