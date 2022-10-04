Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı...O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı. Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı...O anlar kamerada KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş halk otobüsünün altında kalınca, vatandaşı çevredekiler otobüsü kaldırarak kurtardı. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta meydana geldi. Yaya geçidini kullanmadan orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki I.O. dengesini kaybederek yere düştü. O sırada, durağa yanaşmak isteyen 46 H 0204 plakalı halk otobüsünün altında kalan vatandaş yaralandı. Otobüsün tekerinin altında kalan yaşlı vatandaş bir müddet kurtarılmayı bekledi. Bölgede bulunan vatandaşlardan biri bağırması üzerine otobüs onlarca vatandaş tarafından kaldırılarak yaralı vatandaşı kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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