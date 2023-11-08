Halk otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 5 yaralı

Gaziantep'te halk otobüsünün park halindeki kamyona çarptığı kazada 3'ü ağır 5 yolcu yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülfikar S. idaresindeki 27 H 0405 plakalı şehir içi özel halk otobüsü, park halinde duran kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında halk otobüsü içerisinde bulunan 5 yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP