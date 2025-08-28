Halit Yukay'a Ait Cansız Bedenin Çıkarılması İçin Operasyon Devam Ediyor

Halit Yukay'a Ait Cansız Bedenin Çıkarılması İçin Operasyon Devam Ediyor
Balıkesir'in Erdek açıklarında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin deniz dibinden çıkarılması için başlatılan operasyon sürüyor. TCG Işın gemisi koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar, uygun deniz ve hava koşullarının sağlanmasıyla hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Balıkesir'in Erdek açıklarında, ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin deniz dibinden çıkarılması için başlatılan operasyon sürüyor. Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen naaşın çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

Bölgedeki gözlemlerde, TCG IŞIN gemisinin güvertesinde bulunan vincin kalkık olduğu dikkat çekti. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve çıkarma sürecinin sürdüğü şeklinde yorumlandı.

Yetkililer, operasyonun deniz ve hava koşullarına bağlı olarak titizlikle yürütüldüğünü, uygun şartların sağlanması halinde çıkarma işleminin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

24 günlük belirsizlik

Halit Yukay'ın sahibi olduğu 'Graywolf' isimli yat, 4 Ağustos'ta Yalova'dan ayrıldıktan sonra Marmara Denizi'nde battı. O günden bu yana geçen 24 günün ardından, yaklaşık 5 gün önce bölgede bir cansız beden bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Marmara Denizi'nin 68 metre derinliğinde tespit edilen naaşın çıkarılmasına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Deniz Kuvvetlerimizin TCG Işın kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir."

Operasyon boyunca bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
