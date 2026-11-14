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Haliç Köprüsü'nde makas atan otomobil 5 araçlık kazaya yol açtı, 2 kişi yaralandı

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Haliç Köprüsü'nde makas atan otomobil 5 araçlık kazaya yol açtı, 2 kişi yaralandı
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Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde makas atan otomobilin ticari taksiye çarptığı olayda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde makas atan otomobilin ticari taksiye çarpması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, E-5 karayolu Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halinde olan 34 NP 2647 plakalı otomobil, makas attığı sırada ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, makas atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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