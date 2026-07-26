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Halı saha maçında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı

Halı saha maçında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı
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Edirne’de düzenlenen futbol turnuvasında bir oyuncunun hakeme itirazıyla başlayan ve saha dışındakilerin de dahil olmasıyla büyüyen arbede güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edirne'de düzenlenen futbol turnuvasında bir oyuncunun hakeme itirazıyla başlayan ve saha dışındakilerin de dahil olmasıyla büyüyen arbede güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edirne'de gençlerin bir araya gelerek dostluk maçları olarak kurduğu "Edirne CL" adı verilen turnuva çerçevesinde oynanan müsabakada iki takım karşı karşıya geldi. Maçın devam ettiği sırada bir futbolcu, müsabakanın hakemine kararlarından dolayı şiddetli itirazda bulundu.

Oyuncunun hakeme yönelik fiziki müdahalesi sonrası saha içerisinde tansiyon yükseldi. Saha kenarında bulunan yedek oyuncular ve taraftarların da sahaya girmesiyle tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Hakemi korumak ve tarafları ayırmak isteyen diğer futbolcular ile saha görevlileri yoğun çaba sarf etti. Hakemin şikayetçi olacağı öğrenilen olay anı, tesisin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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