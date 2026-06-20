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Halı sahada çıkan ve 4 ile sıçrayan kavgada 2 kişi öldü

Halı sahada çıkan ve 4 ile sıçrayan kavgada 2 kişi öldü
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Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada başlayan kavga, Diyarbakır, Elazığ ve Ankara'ya sıçradı. Çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan ve Ankara, Diyarbakır ile Elazığ'a da sıçrayan kavgada ağır yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralı 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, Şanlıurfa'da halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki ailenin üyeleri dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda ve Ankara'da karşılaştı. Her 3 ilde başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.

Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır'da hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram ve Ahmet Çizik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır ve Elazığ'da yaralanan 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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