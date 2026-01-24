Haberler

Duba restoranda ikinci yangın

Duba restoranda ikinci yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunan ve daha önce de yangın geçiren duba restoran, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde daha önce yangın çıkan Fırat Nehrinin üzerindeki duba restoran, gece saatlerinde yine alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Halfeti Spor Kulüp Başkanı Şerif Bilgin'e ait eski Halfeti'de bulunan duba restoran, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında restoranın kapalı olması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Restoran kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de yanmıştı

Aynı restoran 2017 yılında da alevlere teslim olmuştu. Tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, duba restoranı küle çevirmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha