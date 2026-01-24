Duba restoranda ikinci yangın

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde daha önce yangın çıkan Fırat Nehrinin üzerindeki duba restoran, gece saatlerinde yine alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Halfeti Spor Kulüp Başkanı Şerif Bilgin'e ait eski Halfeti'de bulunan duba restoran, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında restoranın kapalı olması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Restoran kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de yanmıştı

Aynı restoran 2017 yılında da alevlere teslim olmuştu. Tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, duba restoranı küle çevirmişti. - ŞANLIURFA