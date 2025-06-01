Halfeti'de Tur Gezisinde Trafik Kazası: 6 Yaralı

Halfeti'de Tur Gezisinde Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden grubun bulunduğu araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden grubun içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 13'üncü kilometresinde yaşandı. Kübra G.'nin kullandığı 16 PM 249 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek takla atan araçtaki sürücü ile 2'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapanların gezmek için Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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