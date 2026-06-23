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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 140 tarihi eser, 16 sikke, 3 tarihi kitap, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve el detektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi karakola götürüldü.

Şanlıurfa'da bir evde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 140 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen nesne, 16 adet sikke, 3 adet tarihi eser kitap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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