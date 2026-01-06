Haberler

Terör örgütü SDG Halep'te sivillere saldırdı, orduyla çatıştı: 3 ölü

Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG, Halep'teki sivil yerleşimlere yönelik saldırılar düzenleyerek 2 sivilin ölümüne ve Suriye ordusuyla olan çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında 2 kişi, orduyla yaşanan çatışmalarda da 1 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), silah bırakma çağrılarına rağmen ülkedeki saldırılarına devam ediyor. SDG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde sivil yerleşim yerlerini bombalarken, Suriye ordusuyla da çatışmaya girdi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, çatışmalarda bir Suriye askeri hayatını kaybetti. Yerleşim yerlerine düzenlenen bombalı saldırıda ise 2 sivil yaşamını yitirdi. - HALEP

