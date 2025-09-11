Haberler

Halep Kırsalında SDG'nin Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Suriye'nin Halep şehri kırsalında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından düzenlenen roket ve havan topu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Suriye ordusu, saldırının ardından operasyon başlattı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) akşam Suriye'nin Halep şehri kırsalındaki köylere yönelik roket ve havan topu ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Halep'in doğu kırsalında sivilleri hedef aldı. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SDG güçlerinin Jirah Askeri Havaalanı ve Maskane kenti yakınlarındaki mevzilerinden roket ve havan topları kullanarak, Halep kırsalındaki Al-Kiyariyah, Rasm Al-Ahmar ve Habube Kebir köylerini hedef aldığı belirtildi. Bakanlık, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Suriye ordusu, SDG'nin sivillere yönelik saldırısının ardından operasyon başlattı. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
