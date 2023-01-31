Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 10.30 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timince yapılan istihbari çalışma sonucu; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma' suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ö. isimli şahıs yakalandı. Ş.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title