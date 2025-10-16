Haberler

Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bilecik'te Yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pelitözü Göleti mevkiinde, 'Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan Halil K. yakalandı. Halil K.'nın 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Pelitözü Göleti mevkiinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Merkez İlçeye bağlı Pelitözü Göleti mevkiinde yapılan kimlik sorgulamasında Halil K. isimli şahsın, 'Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan şahsın, hakkında 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Halil K. işlemlerinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve akabinde Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
