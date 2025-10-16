Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bilecik'te Yakalandı
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Merkez İlçeye bağlı Pelitözü Göleti mevkiinde yapılan kimlik sorgulamasında Halil K. isimli şahsın, 'Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan şahsın, hakkında 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Halil K. işlemlerinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve akabinde Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK