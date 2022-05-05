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Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı

Hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de bir noterde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de bir noterde yakalanarak gözaltına alındı. Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin eski belediye başkanı ve aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli timleri ekipleri tarafından 28 Nisan günü gözaltına alındı.

Hakkında 'örgüt üyeliği' iddiasıyla kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan İsmail Arslan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Buca Kırklar F tipi cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi, İsmail Arslan, Şanlıurfa, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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