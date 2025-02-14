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Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tekirdağ'da Yakalandı

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tekirdağ'da Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara'da yaptığı operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakaladı. E.K. hırsızlık suçundan aranıyordu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Malkara ilçesinde yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Malkara Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Malkara JASAT ve Asayiş Şube JASAT timleri tarafından Malkara ilçesi Kiremitlik Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 5 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsın "Barınak Yerlerinde Bulunan Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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