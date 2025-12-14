Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Malazgirt ilçesinde Beşdam Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Küçükçekmece Yerel İlamat Masası tarafından Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. E.K., Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUŞ