Hakkında daha önce 4 adet halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından kaydı bulunan 'basel' lakaplı şahıs tutuklandı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve hakkında daha önce 4 adet halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından kaydı bulunan 'basel' lakaplı Bekir Aslan, alenen hakaret suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Bekir Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. 'Basel' lakaplı Aslan, soruşturma kapsamında dün ikametinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Bekir Aslan'ın 3 adet toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet, 4 adet halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 1 adet Cumhurbaşkanına hakaret, 1 adet nefret ve ayrımcılık, 1 adet devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından arşiv kaydının bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Bekir Aslan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL