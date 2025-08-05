Hakkında 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Antakya'da Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Antakya ilçesine bağlı Anayazı Mahallesi'nde M.S. isimli şahıs durdurularak sorgulandı. Yapılan sorgulamada, şahsın 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 7 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY