Bolu'da 40 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Bolu'da, hakkında kesinleşmiş 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.D., jandarma operasyonuyla çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Bolu'da, hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'muhkem eşyayı kırarak hırsızlık' suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D.'nin izi sürüldü. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.D., yanında hırsızlık sonucu elde ettiği değerlendirilen malzemelerle birlikte ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BOLU

