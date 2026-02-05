Haberler

Hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, uyuşturucu suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.D., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D., yapılan takip sonucu Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı