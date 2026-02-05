Hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D., yapılan takip sonucu Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA