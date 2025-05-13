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Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 23 dosyası bulunan E.K. (62) isimli kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 16 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olarak aranan şahıslara karşı çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak hakkında 16 yıl 9 ay 10 gün hırsızlık ve çeşitli benzer suçlardan 23 dosyadan aranma kaydı bulunan E.K. (62) isimli kadın şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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