Iğdır'da aranan hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı

Güncelleme:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U. adlı şahsı gözaltına aldı. N.U., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Aranan Şahısların Yakalanması" amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Kasten Öldürme, TCK 191 Uyuşturucu Madde Kullanma, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hükümlü/Tutuklunun Kaçması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 13 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Aydın nüfusuna kayıtlı N.U. (47), Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş ve Özel Hareket Şube Müdürlükleri ekiplerince Dilucu Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen N.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa


